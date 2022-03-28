كومباوند كامل الخدمات.. 14 معلومة عن مساكن الخيالة الجديدة لأهالي العشوائيات

كومباوند متكامل.. أقل ما يمكن أن يقال عليها فتعتبر مساكن الخيالة حلما كان صعب المنال لأسر عاشت طيلة حياتها في العشوائية وتفتقر لأبسط الخدمات ، ولكنه تحقق حينما قررت الدولة نقل قاطني المناطق العشوائية بمصر القديمة إليها.

الدولة أقامت مساكن الخيالة كبديل العشوائيات الكائنة في مصر القديمة أبرزها منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، ويجري حاليا تسكين سكان تلك المناطق بشققهم المجهزة بالفرش والأثاث.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد معلومات عن كومباود الخيالة الجديد :

توجد المدينة في حي البساتين على مساحة 40 فدان تقريبا تشمل 42 برجا سكنيا كل برج به مصعدين كهربائيين كل الابراج مكونة من دور أرضى و9 أدوار متكررة يضم إجمالى 2268 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الوحدات مجهزة بالأثاث والفرش لتكون جاهزة للسكن تضم مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبا بها نقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبي ومكتب بريد تشمل مركز شباب على مسطح 6700 م2 تقريبًا إنشاء مسجد وكنيسة توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام لنقل المواطنين منها وإليها بها حديقة عامة توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية مخطط نقل 1660 أسرة من مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة

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