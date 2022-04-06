الحرب الأوكرانية ترفع أسعار البنزين في العالم.. نظرة على أبرز الدول

ارتفعت أسعار الوقود في دول كثيرة في العالم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأكبر اقتصاد في أوروبا وألمانيا وفرنسا وغيرها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام الدولية بشكل حاد للغاية، من ذروة تجاوزت 139 دولارًا للبرميل في أوائل مارس إلى حوالي 107 دولارات للبرميل، بانخفاض قدره 23 في المائة.

وبلغ سعر الخام الأمريكي 101.96 دولار للبرميل وخام برنت القياسي الدولي عند 106.96 دولار للبرميل اليوم، الأربعاء.

وبلغت أسعار البنزين أو البنزين في الولايات المتحدة، مدفوعة بغزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات الغربية على صادرات موسكو من الطاقة، مستوى قياسيا في 11 مارس بلغ 4.33 دولار للجالون وتراجع إلى 4.17 دولار للجالون اليوم، الأربعاء، بانخفاض بنحو 4 في المائة، وفقا لتقرير “رويترز”.

وفي الهند، ارتفعت أسعار البنزين والديزل بمقدار 10 روبية للتر الواحد خلال الـ 16 يومًا الماضية في جميع أنحاء الهند، وهناك مخاوف من أن الأسعار قد ترتفع أكثر.

وأوقفت شركات تسويق النفط مؤقتًا مراجعة أسعار الوقود منذ نوفمبر.

وتجاوزت أسعار البنزين علامة 100 روبية في جميع المدن الرئيسية - مومباي ، كولكاتا، تشيناي، بنجالورو، حيدر أباد، جوروجرام، نويدا، باتنا، جايبور، شانديجار، باتنا، وثيروفانانثابورام.

ووصلت أسعار الديزل بالفعل إلى ارتفاع كبير في المدن الكبرى مثل مومباي وتشيناي وبوبانيسوار وحيدر أباد وجايبور وباتنا وتيروفانانثابورام.

وتسعى الدول الأوروبية إلى وضع سياسات لوقف موجة تضخم الطاقة وسط الصراع في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار - لا سيما النفط، الذي تجاوز 100 دولار للبرميل.

ونظرًا لأن الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء يعملون تحت الضغط مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، فإن الحكومات تفكر في الوسائل التي تمتلكها تحت تصرفها للرد وتخفيف الألم.

تتضمن الأدوات تقليص ضرائب الطاقة وأسعارها، إلى جانب دعم الدولة المستهدف، حيث تعاني بعض الاقتصادات في جميع أنحاء القارة من عبء أثقل من غيرها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها قد تمدد تعليق القواعد الخاصة بصرامة الميزانية حتى العام المقبل، حيث حثت عدة دول في الاتحاد الأوروبي على استجابة مشتركة للتداعيات المالية للحرب، في أعقاب ذلك الذي أحدثه الوباء.

وأعلنت السويد، التي تعد ضرائبها على الوقود الأعلى في أوروبا، خفضًا مؤقتًا للضرائب قدره 1.30 كرونا للتر (0.12 يورو) كجزء من حزمة إجراءات بقيمة 1.5 مليار دولار.

في غضون ذلك، اختارت بلجيكا وهولندا خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود - الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة - وكذلك خفض ضرائب الوقود لخفض أسعار الضخ.