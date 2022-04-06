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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معدات جديدة تدخل الخدمة بقيمة 14.5 مليون جنيه في مياه سوهاج

محمد صلاح الدين عبد
محمد صلاح الدين عبد الغفار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء 2 كباش مجهز على سيارة بقيمة 5.8 مليون جنيه وشراء عدد 2 حفار هيدروليكى بقيمة 4.7 مليون جنيه ونافورى بقيمة 4 مليون جنيه. 

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين. 

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من جانبه، قال المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفنى، إن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية. 

وأضاف أنه تم تخصيص كباش مجهز بفرع صرف صحى البلينا للقيام بجميع المهمات والأعمال بقطاع جنوب، والذى يشمل مراكز جرجا والبلينا ودار السلام. 

وتابع: “كما تم تخصيص الكباش الآخر لفرع صرف صحى طهطا للقيام بجميع أعمال قطاع شمال والذى يشمل مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة، كما يقوم الحفار الهيدروليكى بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تخصيص معدة النافورى لفرع صرف صحى سوهاج للقيام بأعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى”.

مياة الشرب الصرف الصحى سوهاج قطاع التامين الفنى

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