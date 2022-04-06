على غرار بوتشا.. مذابح شهيرة في الحروب قلبت موازين القوى

أعادت مجزرة مدينة بوتشا الأوكرانية، إلى الأذهان، أشهر الجرائم التي ارتكبت في حق البشرية والتي تم إدانتها على مستوى العالم، وخلال الأيام الماضية، اتهمت كييف موسكو، بقتل أشخاص في المدينة التي تقع شمال غربي العاصمة الأوكرانية، وذلك بعد العثور على جثث مدنيين في شوارعها، ما أثار موجة غضب على الصعيد الدولي، حيث توالت ردود الأفعال التي تدين روسيا، معتبرينها مجزرة وجريمة حرب، فيما طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

لذلك نستعرض في السطور التالية، أبرز المذابح الشهيرة في العالم والتي قلبت موازين الحروب

مذبحة الهولوكوست

تعد من أشهر الإبادات الجماعية في التاريخ، والتي راح ضحيتها ملايين اليهود خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بسبب هويتهم العرقية والدينية على يد الحزب النازي الألماني، بقيادة زعيمه أدولف هتلر، الذي كان يستهدف اليهود بشكل رئيسي، إلى جانب عرقيات أخرى.

ويقدر عدد ضحايا الهولوكوست بـ 11 مليون شخص، من بينهم 6 مليون يهودي، حيث أنشأ النازيون أكبر معسكر اعتقال تحت اسم "أوشفيتز لإبادة اليهود، وقدر عدد الذين لقوا حتفهم فيه بـ1.1 مليون شخص.

مذبحة الهولوكوست

مذبحة دير ياسين

تعتبر هذه للمجزرة من أشهر المجازر في التاريخ، والتي وقعت فى 9 أبريل من عام 1948 فى قرية دير ياسين الفلسطينية غربى القدس - على يد جماعتين يهوديتين هما "أرجون وشترين"، وذلك بعد توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة مع أهالى القرية.

وشنت الجماعتان هجوما على قرية دير ياسين قرابة الساعة الثالثة فجرا، وفتحوا النيران على أهلها دون تمييز، فكان معظم ضحايا المجزرة من المدنيين ومنهم أطفال ونساء وشيوخ، وتراوح عدد الضحايا بين 250 و360 شخص.

مجزرة بحر البقر

وقعت في ٨ أبريل عام ١٩٧٠، إذ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدرسة بحر البقر المشتركة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مستخدمة طائرات من طراز فانتوم للقصف.

وأسفر الهجوم عن مقتل 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً، وأثارت هذه المجزرة حالة من الغضب والاستنكار على مستوى العالم.

مذبحة بحر البقر

مذبحة سربرنيتسا

تعد مذبحة سربرنيتسا هي إبادة جماعية شهدتها البوسنة والهرسك في الفترة من 11 إلى 22 يوليو 1995 خلال الحرب التي دارت في البوسنة والهرسك، حيث نفذها جيش جمهورية صرب البوسنة

ووصفها الكثيرون بأنها أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ وقعت في مدينة سربرنيتسا وقُتل خلالها أكثر من 8 آلاف مسلم من البوشناق معظمهم من الرجال والشيوخ والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و77 سنة.

وفي أبريل 2013، اعتذر الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش رسميًا عن المذبحة، لكنه تفادى وصف الواقعة بالإبادة الجماعية.

مذبحة قانا الأولى

تعد هذه المجزرة من المجازر التي تبرز الصراع العربي الإسرائيلي، إذ وقعت في مركز قيادة فيجي التابع لقوات اليونيفل بقرية قانا جنوب لبنان في 18 أبريل 1996 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقر بعد لجوء المدنيين إليه هربا من عملية "عناقيد الغضب" التي شنتها تل أبيب على لبنان، ما أدى إلى استشهاد 106 من المدنيين وإصابة الكثير بجروح، فيما حمل 18 من الضحايا لقب مجهول يوم دفنه.

مذبحة قانا الأولى

مذبحة رواندا

شنت قادة جماعة الهوتو والتي تمثل الأغلبية فى رواندا، عملية إبادة ضد الأقلية من توتسيى وذلك فى أبريل من عام 1994، وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم، لقى ما يزيد على 800 ألف شخص حتفهم، وتعرض مئات الآلاف من النساء للإغتصاب.

وانتهت تلك الإبادة فى يوليو 1994 عندما نجحت قوة من المتمردين ذات قيادة توتسية يطلق عليها "الجبهة الوطنية الراوندية"، فى مواجهة المتطرفين وطردهم خارج البلاد.

مجزرة الجزائريين في باريس

في 17 أكتوبر من عام 1961، كانت باريس مسرحًا لإبادة جزائرية، بحق محتجين خرجوا في مظاهرة سليمة يطالبون باستقلال بلادهم عن فرنسا، لتلجأ قوات الأمن الفرنسية إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم بوحشية، ما أسفر عن استشهاد بين 300 إلى 400 جزائري وفق تقديرات رسمية جزائرية.

فيما ألقي بعشرات جثث الجزائريين في نهر السين، وبقي العشرات منهم في عداد المفقودين، فضلا عن اعتقال نحو 15 ألف جزائري واحتجازهم في مراكز اعتقال أنشأت خصيصاً لهم لتعذيبهم واستجوابهم.