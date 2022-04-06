انفوجراف لوزارة التضامن: 9 مراكز دعم وتوجيه للمرأة في 8 محافظات

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، انفوجرافًا على الصفحة الرسمية للوزارة على “فيس بوك” عن مراكز دعم وتوجيه المرأة خدمة بتقدمها الوزارة للمرأة من خلال ٩ مراكز في ٨ محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والدقهلية والمنيا والفيوم والقليوبية) بهدف تعزيز تماسك الأسرة المصرية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف

وأوضحت أنه في المراكز بيتم استقبال السيدات والتعامل معاهم وحل مشكلاتهم ،وكمان تأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وتدريبهم على بعض الحرف اللي من خلالها يقدروا يحققوا التمكين الاقتصادي

إزاي السيدات تقدر توصل للمركز ؟

من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439 لمعرفة أقرب مركز

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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=353039020195446&id=100064680523614&sfnsn=scwspwa