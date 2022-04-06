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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يتأخر أمام فياريال بهدف في دوري أبطال أوروبا

فياريال وبايرن ميونخ
فياريال وبايرن ميونخ

أنهى فريق فياريال الإسباني الشوط الأول من المباراة التي تجمعهه ببايرن ميونخ الألماني متقدمًا عليه بهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف اللقاء الوحيد حتى الآن سجله أرناوت دانجوما في الدقيقة الثامنة مانحًا التقدم لفياريال في الشوط الأول.

وسجل كوكلين هدفًا لـ فياريال في الدقيقة 41، لكن تقنية الفيديو ألغت احتسابه بداعي التسلل.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوبامايكانو - لوكاس هيرنانديز - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - جمال موسيالا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كلا من:

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: بيرفيس إستوبينان- ب أو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو- إيتيان كابوي- فرانسيس كوكلين

خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو- أرناوت دانجوما- جيرارد مورينو

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