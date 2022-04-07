توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 7-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 7- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

اجتماعيا وعاطفيا: تتمتع اليوم بروح هادئة تمنحك جمالا في المظهر والجوهر.

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث وقد تجمعك اليوم بالزملاء أو الأخوة حوارات مفيدة.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يجعلك تركز على حالتك المادية وتنشغل بأمور مهنية.. اهتم بمضاعفة تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك.

مهنيا: تكلّم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدُك باليقظة.

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك تميل للعزلة ومن المهم اليوم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بإنجازاتك.

مهنيا وصحيا: تحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك الأسرية والعاطفية.

برج العذراء

مهنيا: القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة والأمر يتطلب منك صبرا وجهدا وحكمة.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بألا تضغط على الطرف الآخر وامهله وقتا ولا تنزلق اليوم في حوارات ينتج عنها صدام.

برج الميزان

مهنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على إثبات نفسك وعمل تغيير جذري لنظم بالية.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش العاطفي، تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب يجعلك منطلقا وأكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.

برج القوس

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب أي قضية.

عاطفيا: ينصحك الفلك أن تضع في اعتبارك مشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد.

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع المريخ يساعدك اليوم على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية حلوة وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

برج الحوت

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا مهنيا وعائليا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن حذرا.









