توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 7-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 7- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
اجتماعيا وعاطفيا: تتمتع اليوم بروح هادئة تمنحك جمالا في المظهر والجوهر.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث وقد تجمعك اليوم بالزملاء أو الأخوة حوارات مفيدة.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يجعلك تركز على حالتك المادية وتنشغل بأمور مهنية.. اهتم بمضاعفة تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك.
برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك.
مهنيا: تكلّم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدُك باليقظة.
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك تميل للعزلة ومن المهم اليوم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بإنجازاتك.
مهنيا وصحيا: تحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.
برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك الأسرية والعاطفية.
برج العذراء
مهنيا: القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة والأمر يتطلب منك صبرا وجهدا وحكمة.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بألا تضغط على الطرف الآخر وامهله وقتا ولا تنزلق اليوم في حوارات ينتج عنها صدام.
برج الميزان
مهنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على إثبات نفسك وعمل تغيير جذري لنظم بالية.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش العاطفي، تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.
برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب يجعلك منطلقا وأكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.
برج القوس
مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب أي قضية.
عاطفيا: ينصحك الفلك أن تضع في اعتبارك مشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع المريخ يساعدك اليوم على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية حلوة وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.
برج الحوت
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا مهنيا وعائليا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن حذرا.