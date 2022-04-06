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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا سيكا: أنا مش قلقان على النادي الإسماعيلي في ظل الإدارة الجديدة..فيديو

رضا سيكا
رضا سيكا

قال رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الإسماعيلي كيان عظيم وله جمهور كبير في كل مصر، ووجود المهندس أحمد الكومي ومجلس الإدارة الجديد المنتخب الناجح يساعد على تطور النادي.

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نتائج النادي الإسماعيلي تراجعت خلال الفترة الماضية حينما تولى الإدارة المهندس إبراهيم عثمان، وذلك بسبب اختيارات خاطئة في إدارة الفريق في ذلك الوقت، مما أدى لتراجع مستوى النادي، ثم رحل وحلّ ومحله المهندس أحمد الكومي منذ 5 أو 6 أشهر تقريبا، موضحا "أنا مش قلقان على النادي في ظل الإدارة الجديدة".

على الجانب الآخر، كشف "سيكا" بعضا من حياته الشخصية، موضحا أنه تزوج مرتين، حيث توفت زوجته الأولى وتركت له طفلين، ثم تزوج من ابنة خاله والتي لها الفضل الكبير في حياته.
 

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