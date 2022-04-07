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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة لدراسة عدد من التخصصات العلمية والأدبية خارج مصر.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى بروما بأن مدرسة الدكتوراه العليا ببيزا قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمنح للحصول على درجة الدكتوراه فى التخصصات الآتيه:

( الرياضيات والمعلوماتية- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- العلوم السياسية- تاريخ- آداب- فنون- فلسفة- تربية- علم نفس- اجتماع)

ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ

https://www.sns.it/en/phd-admission-competition

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

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هاكاثون للمدن الذكية.. التعليم العالي: الحدث الأكبر لجمع المتخصصين لتطوير برمجيات الكمبيوتر

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن إفادة المكتب الثقافى ببرلين بشأن المنح التى تقدمها جمعية مراكز Helmholtz البحثية والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين ( سواء طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) عبر العالم والتى تختص بعلوم المعلومات وتخزينها ومعالجتها والتى تتراوح مدتها من شهر واحد إلى 3 شهور


واوضحت أن آخر موعد للتقديم :15 مارس2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ
https://www.helmholtz.de/en/research/current-calls-for-applications/article/helmholtz-visiting-researcher-grant/
http://www.helmholtz-hida.de/en/new-horizons/helmholtz-visiting-researcher-grant/

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 ( الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022 والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك - مهمة علمية ما بعد الدكتوراه - بعثة للحصول على الماجستير، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
وأشار الوزير إلى تقدم عدد 282 باحثاً وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 245 باحثاً وباحثة ، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنياً.

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