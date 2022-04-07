مطار القاهرة يستقبل جثامين المعلمات ضحايا حادث عمان

اسقبل مطار القاهرة الدولي، جثامين المدرسات المصريات اللاتي لقين مصرعهن في حادث مروري بسلطنة عمان .

وأنهت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، إجراءات خروج جثامين كل من: شروق محمد سيد، و أميرة أحمد مؤمن أحمد، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى محافظاتهن، بينما تم دفن هبة جاد عبدالحميد السيد، بعمان.

وتوفيت 3 معلمات مصريات يعملن بسلطنة عمان أثناء ذهابهن إلى العمل، السبت الماضي أول أيام شهر رمضان المبارك، بسبب حادث سير، نتيجة وجود شبورة كثيفة أخفت الرؤية من السائقة، مما أدى إلى وفاتهن.

وقررت السلطات بسلطنة عمان، دفن إحدى المعلمات بالسلطنة، نتيجة صعوبة انتقال جثمانها بسبب تأثير الحادث عليها بشكل كبير على الجثمان وصعوبة سفره.

وأعربت سفارة سلطنة عمان بمصر، في منشور على حسابها بموقع تويتر، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث، اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير.

ونشرت سفارة سلطنة عمان بمصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: هبة جاد عبدالحميد السيد، أميرة أحمد مؤمن أحمد، وشروق محمد السيد محمد من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان، إثر حادث سير أليم.

وتابعت سفارة سلطنة عمان: نسأل الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون