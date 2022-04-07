أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 7 أبريل 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 7 ابريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الخميس 7 إبريل 2022:

سعر طن حديد عز 15300 - تسليم أرض المصنع سجل 15150 جنيهًا للطن

سعر طن حديد بشاى 15250 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 15200 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 14900 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 14900 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7 إبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1550 جنيها للطن

أسمنت النصر 1480 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1480 جنيها للطن

أسمنت وادى النيل 1480 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1500 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1370 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1470 جنيها للطن

أسمنت السويس 1360 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1510 جنيهات للطن

أسمنت السويدي 1560 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1470 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.