بقيمة 28 مليون يورو.. هالاند يرفض عرضًا خياليًا من مانشستر سيتي

أكد تقرير صحفي أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، رفض عرضا خياليا من مانشستر سيتي الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن هالاند رفض عرضا ضخما من نادي مانشستر سيتي بقيمة 28 مليون يورو سنويا، للانضمام إلى صفوف السماوي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر ستي قد يرفع عرضه خلال الأيام المقبلة، من أجل اقناع اللاعب النرويجي بالانضمام إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هالاند يريد اللعب في الليجا وينتظر عروضا من برشلونة وريال مدريد.

أرقام هالاند مع دورتموند هذا الموسم:

يحتل هالاند المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الألماني برصيد 16 هدفا، كما صنع 6 أهداف في البوندسليجا.

لعب هالاند 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف.

خاض هالاند مباراتين في كأس ألمانيا، سجل خلالهما 4 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ هالاند 150 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

