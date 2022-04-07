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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: تخصيص 90 مليار جنيه لـ"حياة كريمة" يؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تخصيص 90 مليار جنيه للبرنامج القومي "حياة كريمة" في الموازنة العامة الجديدة، يؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في القرى والنجوع، مشيرة إلى أنه وللمرة الأولى يتم تخصيص هذا المبلغ بالموازنة العامة للدولة موجه لدعم المواطن المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه في مختلف نواحي الحياة.

 

وأضافت "هلالي" أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد من أكبر المشاريع التي قامت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذًا لرؤية مصر 2030، كما أنها أكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وعدد المستفيدين، وذلك بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه بمدى زمني 3 سنوات ويستفيد منه 58% من سكان الريف المصري.


وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أنه على مدار عامين حققت المبادرة الرئاسية إنجازات ضخمة بالقرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، في مجالات مختلفة، كالصحة والتعليم والسكن، وذلك بالتعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني.


وأوضحت "هلالي"، أن محافظات الصعيد حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات الأخيرة شهدت طفرة حقيقة لم تشهدها من قبل، لافتة إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، مؤكدة أنه ولأول مرة هناك اهتمام كبير بقرى الصعيد وجميع محافظات مصر، سواء على صعيد إطلاق المبادرات الرئاسية أو حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة على أرض الواقع.


وأشارت "هلالي"، إلى أن مبادرة حياة كريمة  تُمثل أحد الأمثلة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، مؤكدة أن ما نشهده الآن من تطور غير مسبوق في كافة القطاعات إنجاز جديد للدولة المصرية وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.

الموازنة العامة للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة التضامن الاجتماعي حياة كريمة التنمية المحلية

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