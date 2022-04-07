برلماني يطالب بتقديم برامج تمويلية ميسرة للخريجين الجدد

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، باقتراح برغبة بشأن تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا من أجل زيادة معدلات التوظيف، وخفض معدلات البطالة، حتى وصلت النسبة إلى أدنى معدل لها في الربع الأول من 2022 ،بنسبة 7,4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,5٪ فى الربع الأخير من عام 2021 ، بإنخفاض قدره 0,1 ٪عن الربع السابق وبإرتفاع قدره 0,2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح "محسب" ، أن نسبة البطالة لإجمالى الفئة العمـرية من 20- 24 سنة،تبلغ 31,7٪، وهى الفئة التي تضم في الأغلب الخريجين الجدد من المرحلة الجامعية، وهو ما يتطلب حلولا تساعدهم على الإندماج في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا:" الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أي مجتمع، الأمر الذي يتطلب توفير الأموال والموارد الأخرى وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع المتنوعة بما في ذلك المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف الذي يؤدي الى رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسب البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الصادرات وصولاً الى رفاهية المجتمع."

وأكد "محسب"، أن تمكين الشباب اقتصاديا، يتطلب تبني لأفكارهم ومشروعاتهم، وهو ما يعد خطوة جيدة لتغيير الثقافة المجتمعية التي تبحث عن الوظيفة بمجرد إنهاء الشهادة الجامعية، وبذلك يتحول الشباب نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم في بناء اقتصاد الدولة المصرية.

وطالب"محسب" بضرورة تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في بناء الاقتصاد المصري، مقترحا أن تقدم جهة دراسات متكاملة لمشاريع، في حال افتقد الخريج القدرة على تحديد وجهته، وتقديم التدريب اللازم لهم لتأهيلهم لإدارة المشروع ودخول سوق العمل.