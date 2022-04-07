مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

كشفت الفنانة سهام جلال لاول مرة العديد من كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية والتي شاركت فيه مع النجم احمد السقا ومحمد هنيدي ومنى زكي وغادة عادل وذلك في بداية مشوارها الفني .

تصريحات سهام جلال

حلت سهام جلال ضيفة في برنامج كلام الناس في رمضان مع الاعلامية ياسمين علي حيث كشفت تفاصيل دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكده أن هناك مشهد لها في الفيلم كاد ان يتسبب في فسخ خطوبتي.

واضافت ان أجرها عن دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية لم يكن كبيرا في ذلك الوقت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.