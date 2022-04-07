تونس..الطبوبي : أي حوار وطني يجب أن يقوم على مقاربات واتفاقات

كشف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان اللقاء الاخير الذي جمع ممثلي الاتحاد برئيس الجمهورية قيس سعيد، كان لقاء بروتوكوليا لتهنئة القيادة الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه الى الحوار الوطني.



وذكر الطبوبي في حوار لصحيفة الشعب الصادرة اليوم الخميس 7 افريل 2022، ان مجرد عقد جلسات او لقاءات بروتوكولية لا تتنزل في اطار الحوار الوطني الذي ننشده، وفق تعبيره.



وأكد الطبوبي على ان اي حوار وطني يجب ان يقوم على مقاربات واتفاقات حول ادارة الحوار والمشاركين فيه ومن سيصوغه وتواريخ انطلاقه ونهايته ومحاوره وأولوياته مآالاتها .

وشدد الطبوبي علي انه لا تراجع عن تشريك المنظمات والأحزاب السياسية في أي حوار وطني، مؤكدا ان الاتحاد الى حد اللحظة لا علم له بمضامين ولا الخيارات المطروحة للحوار الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية.