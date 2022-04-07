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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال سليمان: "مين قال" عمل اجتماعي جديد ومختلف ومواكب للتطورات بين الأجيال..فيديو

جمال سليمان
جمال سليمان

قال الفنان جمال سليمان، إن مسلسل "مين قال"، عمل اجتماعى جديد ومختلف، ومواكب للتطورات الاجتماعية بين الأجيال.

 

وأضاف "سليمان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج أهلا بالستات، ببرنامج أم بى سى مصر، أن المسلسل يلقي الضوء على فئة معينة من الشباب بشكل صادق.

 

وأشار إلى أن مقاييس العالم تغيرت وتطور الأجيال مختلف، منوهاً إلى أن مسلسل" مين قال" يحكى عن أب كلاسيكى متفان فى عمله من أجل أسرته، ويحاول تحقيق النجاح لأسرته من خلال مقياسه الشخصي.


وتابع أن المسلسل مكون من 15  حلقة، وهو يساعد على طرح الحبكة الدرامية بكل سهولة بدون حشو، موضحاً أن فكرتنا عن الصح والخطأ باتت متناقضة وهو ما يطرحه مسلسل "مين قال" بكل بساطة.

 

وأكد أن المنصات غيرت من شكل الدراما، ونتمنى أن تغير من شكل آلية الإنتاج، مضيفاً أن هناك أعمالا ضخمة على المستوى العالمي ولا بد من المنافسة. 

جمال سليمان برنامج أهلا بالستات تطور الأجيال أب كلاسيكى الحبكة الدرامية شكل الدراما

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