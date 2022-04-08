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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقاوم للسموم والبكتيريا.. حليب الإبل استخدمه العرب قديما في معالجة الأمراض

الابل في حياة بادية
الابل في حياة بادية سيناء

تعتبر الابل مصدر غذائي وكسائي وعلاجي صناعي، حيث ثبت ان لحومها قليلة الكوليسترول ، وحليب الإبل مقاوم للسموم والبكتيريا،وقد استخدم العرب قديما حليب الإبل في معالجة كثير من الأمراض السائدة .

كما ذهب جمهور العلماء الي ان التداوي بأبوال الإبل أمر مشروع وجائز لاعتقاد العلماء بطهارة أبوال الحيوانات مأكولة اللحم ومن بينها الإبل، كما ان الجمل حيوان مصاحب للإنسان في السفر  وله قدرة على تحمل قسوة الطبيعة . 

تشير الدراسات الحديثة إلى أن حليب الإبل مقاوم للسموم والبكتيريا ومقاوم للأمراض لهذا جرب على مرضى الربو والسكري والدرن والكبد الوبائي وقروح الجهاز الهضمي والسرطان، فوجدوا فائدة كبيرة تحصلت من تعاطي المريض لألبان الإبل ووزرها.

لذا أوصت كثير من الدراسات بضرورة إعطاء الحوامل والمرضعات والمصابين بالإنفلونزا والزكام هذا الحليب المخلوط بالوزر  ، لانه وجد ايضا انه يعالج ويخفف الأمراض النفسية ومرض الاسقربوط وهو تورم اللثة ونزف الدم منها.

بول الناقة البكر

و قد تمكن الأطباء الباحثون  اثبات هزيمة الأمراض العضال الخطيرة عن طريق تعاطي ألبان الابل بصفة منتظمة وملتزمة، ومن يرجع إلى تاريخ العرب قديما يجد انهم استخدموه  في معالجة كثير من الأمراض السائدة حينذاك مثل: أوجاع البطن وخاصة المتعلقة بالأمعاء واليرقان والربو وضيق التنفس والسكري وارتفاع الضغط والضعف الجنسي وتقوية القلب والعظام والمفاصل،  من خلال شرب كميات كبيرة منه .


ويقال ان "بول الناقة البكر" يستخدم كمادة مطهرة للجروح وإطالة الشعر وعلاج تساقطه وتقويته.


كما ان بعض اطباء الاسنان في دول الخليج يعالجون اللثة ويقوون اسنان مرضاهم باعطائهم جرعات من حليب الإبل الطازج لانه يساعد كل خلايا الجسم على التجدد.


وثبت  في حكم المؤكد ان حليب الابل يعالج هرمون الانسولين لان لحوم الإبل فقيرة بالاحماض الامينية ،وثبت ان لحومها قليلة الكوليسترول، وهذا يعني انها تقلل من الاصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية والقلبية.

ويقول  عقال ابو ضيف من شمال سيناء،  أن لبنها شفا ووبرها دفا، و هناك من يستخدم بول الناقة الأصيلة لعلاج بعض الأمراض مثل اللدغات التي لا يعرف مصدرها.


وقد يصاب الطفل بتورم نتيجة لدغة مجهولة التي لا يعرف مصدرها حيث تحدث مضاعفات مصاحبة للتورم  و يتم غسل الطفل من بول الابل الفاطر ثلاث مرات ، وكذلك لبن الشاة( الماعز )  السوداء حيث  توضع مادة  تشبه الشبة في الحليب  ويدهن مكان الحكة الشديدة.

وقال بأن البان الابل بديل غذائي للخضراوات  والفاكهة ،وانه يستخدم  للرجيم والبديل للسعرات الحرارية.
 

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حليب الابل العرب قديما معالجة الأمراض

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