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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة للارتقاء بقطاع الكهرباء بقرى الحسنة شمال سيناء

بزراعة أعمدة كهرباء
بزراعة أعمدة كهرباء بقرب الحسنة

ينفذ  مجلس مدينة الحسنة شمال سيناء،  خطة للارتقاء بمستوى الخدمة  في قطاع الكهرباء بقرى الحسنة بوسط  سيناء، ،بما يخدم مصلحة المواطن ، خاصة في التجمعات التي تتبع  قرى المركز، بناء على القرارات الصادرة عن المجلس  التنفيذي لمحافظة شمال سيناء، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ. 

وقال اللواء أسامة احمد عفش رئيس مدينة الحسنة،  إن الخطة تتضمن  توزيع وتركيب عدد من اعمدة الكهرباء جهد متوسط لإنارة التجمعات وربطها بالقري التابعة لها ، تحت إشراف الإدارة الهندسية بمجلس المدينة٠

وأكد رئيس المدينة ، أنه تم تركيب  23 عمود جهد متوسط بقرية بغداد لإنارة الشوارع والميادين  في القرية لخدمة المواطنين، وذلك تحت إشراف خالد الغزالى، الإدارة الهندسية بالمجلس، وأحمد فوزي رئيس قرية بغداد

وأضاف،  أنه جارى تركيب أعمدة فى جميع قرى المركز والمدينة ، و ذلك ضمن حرص  اللواء أسامة رئيس المركز والمدينة على تلبية جميع مطالب واحتياجات المواطنين في جميع قرى المركز٠

واكد رئيس المدينة،  على المتابعة المستمرة لجميع احتياجات المواطنين والعمل على تنفيذها والسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، إيمانا  بأن خدمة المواطن وتوفير وتسهيل سبل الحياة له هى اهم أساسيات العمل بالمحليات.

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الخدمة الإرتقاء شمال سيناء مستوى قطاع الكهرباء

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