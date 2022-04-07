موافي: رمضان شهر عبادة لا عزائم أو مسلسلات ..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن “رمضان شهر عبادة لا شهر عزائم ولا مسلسلات، معلقا عندك 11 شهر اعمل اللى انت عايزه”.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الصدق منجاه، والنفاق والكذب هلاك".

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم “لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد”، مؤكدا “لا بد من كل شخص أن يراجع نفسه والله لن يرحم المنافقين”.

وأشار حسام موافي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بالصادق الأمين قبل رسالة الإسلام .

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الأب والأم عليهما تربية ابنائهم على قول الحق والصدق دون خوف.