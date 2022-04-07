سعر الدولار في مختلف البنوك بختام تعاملات الأسبوع

استقر سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7-4-2022، مقابل الجنيه المصري، عند أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعومًا بالتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وقدم بنك أبو ظبي أعلى سعر لـ شراء الدولار.

سعر صرف الدولار

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس 7 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

أعلى سعر للدولار

ووفقا لأخر تحديث، سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 18.27 جنيه للشراء، مقابل 18.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.30 جنيه للشراء و15.39 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 18.29جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.28 جنيه للشراء و18.38جنيه للبيع، وفي بنك الأمارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 18.26 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.28 جنيه للشراء و18.38جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدولار إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.19 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجل الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك:" كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري" 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.