كاف يعلن حكام مباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي أمام منافسه نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويلعب المصري أمام منافسه نهضة بركان المغربي على ستاد برج العرب في العاشرة مساء يوم الأحد الموافق السابع عشر من أبريل الجاري.

وجاء الطاقم التحكيمي للمباراة كالتالي :

المالي بوبو تراوري حكم الساحة

سيدو تياما مساعد حكم

مامادو جادو مساعد حكم ثاني

جان جاك ندالا حكم الرابع

الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو رفقة مواطنة موكران جوراري.

في سياق أخر ، رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غد السبت في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

ودخل المصري معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلي في ظل السعي إلى تقديم عرض قوي أمام المارد الأحمر وتحقيق الفوز عليه .

وأعلن معين الشعباني قائمة فريقه لمواجهة الأهلي بعد غد السبت والتي ضمت كلا من :

عصام ثروت، ياسر حامد، هيثم العيوني، إسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، أحمد حمودي، أحمد شديد، اسلام صلاح، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي إيميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، عموري، أحمد شوشة، محمد عنتر، أحمد علاء، هيثم العيوني، حسين رجب، إسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، مصطفى أيمن، إسلام المزين، زياد فرج، أسامة الجزار، وأحمد ياسر.