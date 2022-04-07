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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. اعتراف أمريكي بمساعدة أوكرانيا في دونباس

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، علنًا لأول مرة إن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية للقوات الأوكرانية لإجراء عمليات عسكرية في دونباس.

وسُئل أوستن عما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا في شن هجمات ضد القوات الروسية في منطقة دونباس المحتلة أو شبه جزيرة القرم المحتلة.

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واجاب: “نعم، نحن نقدم لهم معلومات استخباراتية لإجراء مثل هذه العمليات في دونباس”.

 وقال أوستن إن الولايات المتحدة لا تثني أوكرانيا عن شن هجمات ضد القوات الروسية في هذه المناطق.

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول أمريكي علنًا بالدور الأمريكي في عمليات أوكرانيا في المنطقة المتنازع عليها مع تحول القتال بعيدًا عن العاصمة كييف باتجاه جنوب شرق أوكرانيا.

لويد أوستن روسيا أوكرانيا دونباس معلومات استخباراتية الولايات المتحدة روسيا وأوكرانيا

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