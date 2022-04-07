بعد تعليق عضويتها مجلس حقوق الإنسان.. روسيا: سنواصل الدفاع عن مصالحنا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو تأسف لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان وستواصل الدفاع عن مصالحها وتوضيح موقفها.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف.

وحسب "فرانس برس" حصدت الحملة التي تقودها الولايات المتحدة 93 صوتًا لصالحها، بينما صوتت 24 دولة بالرفض وامتنعت 58 دولة عن التصويت.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إنه “ممتن” للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اختارت الجانب الصحيح من التاريخ وصوتت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قال كوليبا عبري “تويتر”، إنه “لا مكان لمجرمي الحرب في هيئات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان”.