الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عودة سفيرها إلى لبنان، بعد أشهر من تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع لبنان ردا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها إنه "في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلًا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة".

وأضافت الخارجية الكويتية "تؤكد الوزارة على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان".



وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عودة سفيرها إلى لبنان، عقب أشهر من سحبه، بسبب تصريحات جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.