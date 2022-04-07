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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل توبة الحلقة 6.. عمرو سعد متهم بسرقة ذهب لؤة

توبة
توبة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل  توبه بقيام  “عمرو سعد”، وهو يحاول الوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بسرقته، في حين أن شقيق توبه الذي يجسده الفنان دياب يواصل معرفة مكانه حتى يقوم بقتله.


يتشاجر توبه مع عدد من رجال الحارة ويرفع عليهم الأسلحة ثم يعتقل أحدهم ليدله على مكان من سرق حقيبة ماله في المنزلة، ثم ينتقل المشهد لـ صبا مبارك التي تجسد شخصية إحسان خلال أحداث العمل، وهي عند “الكوافير”، التي تخبرها بأن توبه لازال على قيد الحياة، فتطلب منها إحسان سؤال طرازان “محمد لطفي”، عن توبه وهل ذهب له من قبل أم لا، ليبين بأن إحسان لازلت واقعة في حب توبه.

نهاية الحلقة:

يذهب توبه إلى مكان “سافوريا” سارق حقيقته ويبرح رجاله ضربا، ثم ينتقل المشهد لنجل توبه وهو يتحدث مع والدته لؤة “أسماء أبو اليزيد”، يخبرها أنه يشعر بالخوف الشديد تهاتف لؤء توبه ولكن تتعجب عندما يجيب عليها رجل غريب، في الوقت ذاته يواصل أصدقاء توبه المشاجره ببعضهم البعض، بسب سرقة توبه حقيقة المال، وأثناء مشاجرة أصدقاء توبه حوله تخرج شقيقه لؤة سارخة متهمة توبه بسرقة ذهبها.

مسلسل توبة الحلقة 6 مسلسل توبه عمرو سعد عمرو سعد متهم بسرقة ذهب لؤة الحلقة السادسة من مسلسل توبه

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