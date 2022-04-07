مرتزقة بصفوف العدو| رئيس الشيشان : قواتنا الهجومية حررت ماريوبول كليًا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن المقاتلين الشيشان عثروا خلال عمليات التمشيط في ماريوبول على آثار لمرتزقة وإرهابيين أجانب في صفوف العدو.

وكتب قديروف في قناته على “تيليجرام”: "في حين أن أتباع بانديرا “كان سياسي أوكراني ومتعاون مع النازية” على الشبكات الاجتماعية يريحون جمهورهم بـ" النجاحات "الممتصة من أصابعهم على خط المواجهة، فقد حررت قواتنا الهجومية عمليًا ماريوبول بالكامل" .

كما نشر قديروف مقطع فيديو، بحسب قوله، استولى قائد فوج شرطة القوات الخاصة أحمد قديروف، زميد شلايف، على "موقع آخر للجيش الأوكراني” حيث "تظهر آثار مرتزقة وإرهابيين أجانب".