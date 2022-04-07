عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتزقة بصفوف العدو| رئيس الشيشان : قواتنا الهجومية حررت ماريوبول كليًا

رمضان قديروف
رمضان قديروف

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن المقاتلين الشيشان عثروا خلال عمليات التمشيط في ماريوبول على آثار لمرتزقة وإرهابيين أجانب في صفوف العدو.

وكتب قديروف في قناته على “تيليجرام”: "في حين أن أتباع بانديرا “كان سياسي أوكراني ومتعاون مع النازية” على الشبكات الاجتماعية يريحون جمهورهم بـ" النجاحات "الممتصة من أصابعهم على خط المواجهة، فقد حررت قواتنا الهجومية عمليًا ماريوبول بالكامل" . 

كما نشر قديروف مقطع فيديو، بحسب قوله، استولى قائد فوج شرطة القوات الخاصة أحمد قديروف، زميد شلايف، على "موقع آخر للجيش الأوكراني” حيث "تظهر آثار مرتزقة وإرهابيين أجانب".

الفرصة الأخيرة للهروب.. أوكرانيا توجه تحذيرات عاجلة إلي مواطنيها في الشرق

دروع بشرية..أوكرانيا تحتجز  6.4 ألف أجنبي من 15 دولة وتحظر مغادرة السفن

ماريوبول الشيشان قديروف مرتزقة روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

استجابة للأهلي|وزير الرياضة يخاطب الأجهزة المعنية بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الرجاء

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

موضوعات متعلقة

دروع بشرية..أوكرانيا تحتجز  6.4 ألف أجنبي من 15 دولة وتحظر مغادرة السفن

الفرصة الأخيرة للهروب.. أوكرانيا توجه تحذيرات عاجلة إلي مواطنيها في الشرق

إطلاق نار على مدنيين.. ألمانيا تتجسس على الاتصالات اللاسلكية لجنود الجيش الروسي

كارثة كبري.. القوميون الأوكرانيون يقصفون الممرات الإنسانية بالهاون

بأغلبية ساحقة.. الاتحاد الأوروبي يدعم فرض حظر شامل وفوري على الطاقة الروسية

اتهامات بالخيانة.. الجيش الروسي يدمر جميع المؤسسات الطبية والمستشفيات في لوجانسك

ردا على العقوبات.. روسيا: سنتخذ إجراءات انتقامية ضد أمريكا

رفع علم روسيا وراية النصر في زابوريجيا الأوكرانية

ترشيحاتنا

مرتزقة بصفوف العدو| رئيس الشيشان : قواتنا الهجومية حررت ماريوبول كليًا

شاهد .. هروب مستوطنين من موقع حادث إطلاق النار وسط تل أبيب

ريهام سعيد: لو رجعت هحقق مشاهدة أقوى من أي حد موجود |فيديو

حكم وضع العطور أثناء الصوم .. أمين الفتوى يجيب

الغاز الروسي في خطر.. أوروبا تنفذ تحذيراتها وتوقف استيراد الطاقة من موسكو

بعد الزيادة الأخيرة.. قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

البسو الجواكت تاني.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة الشتاء؟

فيديو

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ