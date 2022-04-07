الدوري الأوروبي..ليون يفرض التعادل على وست هام ولايبزيج يخرج من كمين أتالانتا

فرض فريق ليون التعادل على نظيره وست هام يونايتد بهدفا لهدف في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " لندن الأولمبي ".





ولعب وست هام بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع آرون كريسويل في الدقيقة 45، في حين سجل جارود بوين هدف التقدم لصالح وست هام في الدقيقة 52.

الدقيقة 66 ليون يسجل هدف التعادل





وفي الدقيقة 66 سجل ليون هدف التعادل عن طريق تانجي ندومبيلي، علماً أن مباراة العودة ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب " غروباما ستايديوم ".

كما عاد فريق أتالانتا بتعادل ثمين أمام نظيره لايبزيج، بهدفا لهدف في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " ريد بول آرينا ".



وسجل أتالانتا هدف التقدم عن طريق لويس موريل في الدقيقة 17، في حين سجل دافيد زاباكوستا بالخطأ في مرماه لصالح لايبزيج.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين ، يوم الخميس 14 أبريل، على أرضية ملعب "جيويس" معقل أتالانتا.