الدوري الأوروبي| فرانكفورت يفوز على بيتيس.. وبورتو يخسر من ليون

فاز فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني على ريال بيتيس الإسباني بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح فيليب كوستيش التسجيل لـ فرانفكورت في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة مُسقطة من على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن الفرنسي نبيل فقير من تسجيل هدف التعادل لـ ريال بيتيس في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى بعد تلقيه تمريرة من كناليس.

وسجل الياباني كمادا الهدف الثاني لـ فرانكفورت في الدقيقة 32 من متابعة لتمريرة ليندستورم، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في الأراضي الإسبانية قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ألمانيا.

وفي نفس الدور، خسر فريق بورتو البرتغالي أمام ضيفه ليون الفرنسي بهدف دون مقابل.

هدف المباراة الوحيد سجله البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة 57، ليقود ليون لتحقيق الانتصار.