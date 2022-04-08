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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عز الدين تستأنف تصوير مسلسلها جزيرة غمام

صدى البلد

شاركت الفنانة مي عز الدين صورة من كواليس مسلسلها الجديد “جزيرة غمام” الذي يعرض على شاشة الحياة في السباق الرمضاني هذا العام.

كتبت عبر انستجرام: “همك تَقيل يا عايقة عِندِك تصوير بكره و بعده 😂”.

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مي عز الدين تروج لـ مسلسل جزيرة غمام .. شاهد

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مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 |اعتراف ميار الغيطي يحبس أحمد أمين

قصة جزيرة غمام
تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

تتر جزيرة غمام
الفنان علي الحجار يغني تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في موسم رمضان 2022  وهو بطولة طارق لطفي ومي عز الدين.

وكتب علي الحجار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"قريبا أغانى مسلسل جزيرة غمام".

تفاصيل جزيرة غمام

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، كشف تفاصيل المسلسل  وقال إن  العمل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه  بشكل خيالي  حدثت قبل 100  عاماً  تظهر شرائح من الناس  عاشت  في هذه الجزيرة على كافة المستويات  اجتماعيا.

وحول مصدر الفكرة تابع في  مداخلة هاتفية  خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: نسبة الخيال فيها  أكبر من الحقيقة  وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين.


 

مي عز الدين موسم رمضان 2022 السيناريست عبد الرحيم كمال الفنانة مي عز الدين مسلسل جزيرة غمام تفاصيل جزيرة غمام قصة جزيرة غمام سيناريست عبد الرحيم كمال جزيرة غمام

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