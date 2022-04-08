الوضع خارج السيطرة.. الشرطة الإسرائيلية تواصل البحث عن منفذ هجوم تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الوضع لم يتم السيطرة عليه بعد حادث إطلاق النار في تل أبيب.‏

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، إن "الوضع لم يتم السيطرة عليه بعد"، وبحسب العناصر الأولى التي كشفت عنها الشرطة، "فتح المسلح النار على مقهى في شارع ديزنجوف في تل أبيب، وانتشرت قوات أمنية مهمة للبحث عن المشتبه به"، وفقا موقع "i24" الإسرائيلي.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، يجري مشاورات أمنية، كما اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس، مع القيادات الأمنية في مقر الوزارة في تل أبيب.

وحذرت الشرطة المواطنين من الخروج إلى الشوارع.

وأعلنت القوات الخاصة في جيش إسرائيل أنها تشارك في عمليات البحث عنه، كما أقامت قوات الأمن 3 نقاط تفتيش على طرق رئيسية في تل أبيب بعد وقوع الحادث، ولا تزال القوات تتنقل من منزل لآخر بحثا عن منفذ الهجوم، وفقا للإعلام الإسرائيلي.

