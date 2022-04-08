أزمة بين نور وخالد النبوي في أحداث مسلسل "راجعين يا هوى"

شهدت العلاقة بين نور اللبنانية وخالد النبوي (بليغ أبو الهنا) تصعيداً جديداً بعد ذهاب خطيبته السابقة فريدة إلى ماجي وتشويه صورة بليغ أمامها مما أدى إلى زيادة التوتر لدى ماجي، وهي الشخصية التي تقوم بها نور اللبنانية فى مسلسل راجعين يا هوى، الذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.

قررت ماجي بعد لقائها مع فريدة قطع علاقتها مع بليغ"خالد النبوي" وهي العلاقة التي شابها التوتر وهى مازالت فى بدايتها، بعد أن تولد عند ماجي انطباعاً بأنه كاذب ومخادع كغيره من الرجال، ومازال بليغ يحاول تسوية الأمر مع ماجي وتوضيح موقفه.

وبالرغم من أن ماجي طبيبة نفسية إلا أنها تعاني من مشكلة عدم ثقة فى الرجال نتيجة تجربة سابقة لم تستطع تجاوزها إلى الآن، فهل الأحداث القادمة تثبت عكس ذلك؟ .

راجعين يا هوى من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير وهنا شيحة.