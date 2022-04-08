تحف اسطورية لمعت في عالم صناعة السيارات.. صور

شهدت صناعة السيارات على مدار أكثر من 120 عاماً تصاميم فريدة من نوعها علقت بأذهان الناس حتى وقتنا الحاضر، وحمل العديد منها طابعاً إيجابيا والبعض الآخر حمل طابعاً سلبياً، وبشكل عام يعتبر التصميم الخارجي للسيارة أحد الأمور الهامة في عالم صناعة السيارات لا يقل أهمية عن قوة المحرك ومواصفات السيارة.

تحف اسطورية لمعت في عالم صناعة السيارات

جاكوار E-Type Series 1 Coupe 1961

مرت اكثر من ستة عقود على صنع سيارة E-Type الفاخرة، وما زالت E-Type تعتبر من أجمل السيارات التي تم صنعها على الإطلاق، وربما كان ظهورها على الطريق في العصر الحالي من خلال تطور السيارة حتى الآن يطرح أسئلة حول تصميم السيارة منذ ذلك الحين.

ينسب مالكولم ساير من شركة جاكوار الكثير من الفضل إلى شكل السيارة المميز، ولكن كان صانع المعادن الشهير بوب بليك، وهو أمريكي من نورث داكوتا، هو من صنع السيارة الكوبيه، ويتراوح سعرها من 160.000 دولار حتى 300.000 دولار تقريباً.

تحف اسطورية لمعت في عالم صناعة السيارات

لامبورجيني ميورا 1970

تعتبر لامبورجيني ميورا 1970 ليست أول سيارة ذات محرك وسطي، ولكن ميورا كانت بمثابة انطلاقة نارية لتطوير سيارة خارقة لمدة نصف قرن، ومنذ ذلك الحين اشتهرت بجمال تصميمها الرياضي الانيق، وحملت السيارة نمط تصميم لامبورجيني اللذي يقترب من الأرض، ويتراوح سعرها من مليون ونصف دولار حتى 3 مليون دولار.

تحف اسطورية لمعت في عالم صناعة السيارات

فيراري 1959 250 GTO SWB

تأتي سيارة فيراري 250 GTO SWB موديل 1959 بتصميم كلاسيكي فاخر حمل نمط وتطور الشركة الإيطالية في منتصف القرن الماضي، وحمل التصميم خطوط بسيطة، ولكن كلما نظرت أكثر كلما أصبحت أكثر تعقيدًا، والتي تمتد من الأجنحة الأمامية لجسم السيارة حتى الجزء الخلفي، من شفاطات الهواء المقطوعة إلى مصدات الربع الأمامي الرقيقة، ويبلغ سعرها مليون و 495 الف دولار.

تحف اسطورية لمعت في عالم صناعة السيارات

بورشة 911 1963

يمنح طراز سيارة بورشة 911 موديل 1963 المتعة من كل زاوية تقوم بفحصها، كما أن دقة خطها أكثر جاذبية في هذا العصر من السيارات المتضخمة بشكل دائم، وهذا يشمل 911، ويتراوح سعرها من 42.000 دولار حتى 56.000 دولار تقريباً.

تحف اسطورية لمعت في عالم صناعة السيارات

1935 الفا روميو 8C 2900

تميزت سيارة الفا روميو 8C 2900 موديل 1935 كواحدة من السيارات الكلاسيكية الأنيقة ، حيث تميزت بغطاء محرك طويل نسبياً، وانسيابية للعجلة الحسية، وقمرة قيادة مضغوطة وصغيرة بشكل واضح للمقصورة، ويعد ذلك احد سمات طرازات الثلاثينيات ومريح من ثماني أسطوانات، ويبلغ سعرها 8 مليون دولار تقريباً.

تحف اسطورية لمعت في عالم صناعة السيارات

مرسيدس 300 SL Gullwing

جاءت سيارة مرسيدس 300 SL Gullwing بتصميم كلاسيكي مميز وبثور رفيعة تتوج كل عجلة، وأشغال معدنية دقيقة للشبكة، وشفط الهواء في الأجنحة الأمامية، وفوق كل ذلك تضفي النسب المنخفضة والطويلة على غطاء المحرك جمالًا أخاذًا لهذه السيارة، ويبلغ سعرها مليون 556 الف دولار.