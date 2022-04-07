عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

معرض نيويورك 2022 وأبرز السيارات التي لفتت الانتباه.. صور

معرض نيويورك للسيارات
معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

يعود معرض نيويورك الدولي للسيارات في عام 2022 بعد عامين من الإلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي، ويشتهر معرض Big Apple للسيارات  ببعض أكبر عمليات الكشف في سوق السيارات الأمريكية، للجمهور أيضًا برؤية بعض السيارات الأوروبية التي تم الكشف عنها حديثًا للمرة الأولى.

وسيشمل المعرض هذا العام مسارًا لاختبار محركات السيارات الكهربائية ومنطقة للتنقل الدقيق ومجموعة مختارة من السيارات الخارقة والهجينة والسيارات الفاخرة الحصرية وتجربة ما بعد البيع الجديدة للسيارات.

يقام العرض في الفترة من 14 إلى 24 أبريل، وهنا بعض السيارات التي نتوقع رؤيتها هناك.

 

نيسان Z

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

لن تأتي نيسان Z الجديدة إلى المملكة المتحدة، لكن معرض نيويورك للسيارات سيقدم لمحة عن النموذج في السوق الأكثر حيوية، حيث تم إسقاطها في المملكة المتحدة بسبب "انكماش سوق السيارات الرياضية الأوروبية ولوائح محددة بشأن الانبعاثات"، كما تقول نيسان.

تم تجهيز السيارة بمحرك توربو مزدوج V6سعة 3.0 لتر، يستخدم حاليًا في إنفينيتي Q60كوبيه، مع عزم دوران يبلغ 350 رطلاً عند 5600 دورة في الدقيقة أكثر بنسبة 30٪ من الطراز السابق.

سيتم إطلاق Z في السوق الأمريكية هذا العام، بينما سيتم الكشف عن نسخة السوق اليابانية من السيارة، والتي تحمل اسم Fairlady Z، في الأشهر المقبلة.

 

سوبارو WRX

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

تم إحياء سوبارو WRX لعام 2022، حيث تكتسب منصة جديدة وهيكل مطور بشكل كبير وتصميم داخلي تم تجديده، وسيتم تشغيلها بواسطة محرك بوكسر سعة 2.4 لتر بشاحن توربيني على غرار المحرك المستخدم في كل WRXمنذ طراز Mk1لعام 1992، والنتيجة هي قوة 271 حصاناً وعزم دوران يصل الى 258 رطلاً، مع دفع رباعي، وعلبة تروس يدوية من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من سوبارو.

 

تويوتا bZ4X

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

ستظهر سيارة Toyota bZ4X وهي أول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة، في المعرض قبل إطلاقها القادم في السوق، حيث يتميز الطراز بنظام دفع رباعي جديد مفصل خصيصًا، والذي يمنح السيارة "قدرة قيادة رائدة على الطرق الوعرة".

ظهرت لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات العام الماضي ووعدت السيارة بمدى WLTP يزيد عن 280 ميلاً، وتقول تويوتا إن محركاتها تعتمد على 20 عامًا من الخبرة في مجال السيارات الكهربائية، مع "كفاءة رائدة في فئتها ونطاق قيادة تنافسي للغاية".

 

فولكس فاجن ID Buzz

 

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

ظهرت سيارة فولكس فاجن ID Buzz لأول مرة في South by Southwest في أوستن، تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن النسخة التي تم إحياؤها من الميكروباص الخاص بالشركة ستنقل الآن إلى قاعة العرض في نيويورك.

تم الكشف عن النموذج بالكامل في بداية شهر مارس وسيكون متاحًا في البداية كنموذج أحادي المحرك بنظام دفع خلفي، وسيتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي بقوة 201 حصاناً و 228 رطلاً، كما هو مستخدم في طرازات فولكس فاجن الأخرى في نطاق ID، وستصل نسخة أقوى ذات دفع رباعي ومحرك مزدوج في عام 2023.

نيسان Z سوبارو WRX تويوتا bZ4X فولكس فاجن ID Buzz TOYOTA نيسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

عفو ملكي.. السلطات السعودية تفرج عن المهندس علي أبو القاسم ..القصة الكاملة|فيديو

حكم قراءة القرآن بالنظر فقط .. الإفتاء تجيب

موضوعات متعلقة

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa وMokka.. صور

تويوتا GRMN سوبرا تحصل على محرك BMW بأكثر من 530 حصان.. صور

هوندا وجنرال موتورز تشتركان في تطوير سيارات كهربائية قليلة التكلفة لعام 2027..تفاصيل

بورشة تستثمر 57 مليون جنيه إسترليني في شركة HIF Global لإنتاج الوقود الصناعي.. تفاصيل

مرسيدس AMG SL تحصل على محرك جديد 375 حصانا.. صور

فولفو XC60 الجديدة 2025 تكتسب تصميما جديدا وخيار السيارة الكهربائية.. صور

سيارات أبهرت العالم بتصميمها المميز.. صور

لوتس تكشف عن إلتر بقوة 900 حصان.. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق من السعودية على قرار الرئيس اليمني بنقل صلاحياته

أيندهوفن الهولندي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور

أسعار النفط.. خام برنت يرتفع لـ103.10 دولار للبرميل

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

دعاء يفتح لك أبواب الرزق المغلقة .. ردده بعد الفجر بخشوع وتضرع

شوبير ردا على سخرية موسمياني: لا علاقة لمصطفى بالأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ