معرض نيويورك 2022 وأبرز السيارات التي لفتت الانتباه.. صور

يعود معرض نيويورك الدولي للسيارات في عام 2022 بعد عامين من الإلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي، ويشتهر معرض Big Apple للسيارات ببعض أكبر عمليات الكشف في سوق السيارات الأمريكية، للجمهور أيضًا برؤية بعض السيارات الأوروبية التي تم الكشف عنها حديثًا للمرة الأولى.

وسيشمل المعرض هذا العام مسارًا لاختبار محركات السيارات الكهربائية ومنطقة للتنقل الدقيق ومجموعة مختارة من السيارات الخارقة والهجينة والسيارات الفاخرة الحصرية وتجربة ما بعد البيع الجديدة للسيارات.

يقام العرض في الفترة من 14 إلى 24 أبريل، وهنا بعض السيارات التي نتوقع رؤيتها هناك.

نيسان Z

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

لن تأتي نيسان Z الجديدة إلى المملكة المتحدة، لكن معرض نيويورك للسيارات سيقدم لمحة عن النموذج في السوق الأكثر حيوية، حيث تم إسقاطها في المملكة المتحدة بسبب "انكماش سوق السيارات الرياضية الأوروبية ولوائح محددة بشأن الانبعاثات"، كما تقول نيسان.

تم تجهيز السيارة بمحرك توربو مزدوج V6سعة 3.0 لتر، يستخدم حاليًا في إنفينيتي Q60كوبيه، مع عزم دوران يبلغ 350 رطلاً عند 5600 دورة في الدقيقة أكثر بنسبة 30٪ من الطراز السابق.

سيتم إطلاق Z في السوق الأمريكية هذا العام، بينما سيتم الكشف عن نسخة السوق اليابانية من السيارة، والتي تحمل اسم Fairlady Z، في الأشهر المقبلة.

سوبارو WRX

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

تم إحياء سوبارو WRX لعام 2022، حيث تكتسب منصة جديدة وهيكل مطور بشكل كبير وتصميم داخلي تم تجديده، وسيتم تشغيلها بواسطة محرك بوكسر سعة 2.4 لتر بشاحن توربيني على غرار المحرك المستخدم في كل WRXمنذ طراز Mk1لعام 1992، والنتيجة هي قوة 271 حصاناً وعزم دوران يصل الى 258 رطلاً، مع دفع رباعي، وعلبة تروس يدوية من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من سوبارو.

تويوتا bZ4X

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

ستظهر سيارة Toyota bZ4X وهي أول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة، في المعرض قبل إطلاقها القادم في السوق، حيث يتميز الطراز بنظام دفع رباعي جديد مفصل خصيصًا، والذي يمنح السيارة "قدرة قيادة رائدة على الطرق الوعرة".

ظهرت لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات العام الماضي ووعدت السيارة بمدى WLTP يزيد عن 280 ميلاً، وتقول تويوتا إن محركاتها تعتمد على 20 عامًا من الخبرة في مجال السيارات الكهربائية، مع "كفاءة رائدة في فئتها ونطاق قيادة تنافسي للغاية".

فولكس فاجن ID Buzz

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي لفتت الانتباه

ظهرت سيارة فولكس فاجن ID Buzz لأول مرة في South by Southwest في أوستن، تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن النسخة التي تم إحياؤها من الميكروباص الخاص بالشركة ستنقل الآن إلى قاعة العرض في نيويورك.

تم الكشف عن النموذج بالكامل في بداية شهر مارس وسيكون متاحًا في البداية كنموذج أحادي المحرك بنظام دفع خلفي، وسيتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي بقوة 201 حصاناً و 228 رطلاً، كما هو مستخدم في طرازات فولكس فاجن الأخرى في نطاق ID، وستصل نسخة أقوى ذات دفع رباعي ومحرك مزدوج في عام 2023.