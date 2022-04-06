سيارات أبهرت العالم بتصميمها المميز.. صور

على مدار أكثر من 120 عامًا منذ بداية صناعة السيارات، شهد العالم تصاميم فريدة من نوعها وأخرى غريبة علقت بأذهان الناس حتى وقتنا الحاضر، حمل العديد منها طابعاً إيجابيا والبعض الآخر حمل طابعاً سلبياً، حيث يعتبر التصميم الخارجي للسيارة احد الأمور الهامة في عالم صناعة السيارات لا تقل أهمية عن قوة المحرك.

2016 Ford GT down 1

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

2019 Porsche Taycan New Entry

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

1968 Chevrolet Corvette C3 – new entry

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

BMW 6 Series Gran Coupe down 1

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

2021 McLaren Artura New Entry

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

1953 Maserati A6G CS Berlinetta

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

Aston Martin V8 Vantage

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

Aston Martin V8 Vantage

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

2013 Jaguar F-Type coupe up 1

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

2019 Ferrari F8 Tributo – replaces 488