عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات أبهرت العالم بتصميمها المميز.. صور

سيارات ابهرت العالم
سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

على مدار أكثر من 120 عامًا منذ بداية صناعة السيارات، شهد العالم تصاميم فريدة من نوعها وأخرى غريبة علقت بأذهان الناس حتى وقتنا الحاضر، حمل العديد منها طابعاً إيجابيا والبعض الآخر حمل طابعاً سلبياً، حيث يعتبر التصميم الخارجي للسيارة احد الأمور الهامة في عالم صناعة السيارات لا تقل أهمية عن قوة المحرك.

2016 Ford GT down 1

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

2019 Porsche Taycan New Entry

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

1968 Chevrolet Corvette C3 – new entry

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

BMW 6 Series Gran Coupe down 1

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

2021 McLaren Artura New Entry

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

1953 Maserati A6G CS Berlinetta

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

Aston Martin V8 Vantage

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

Aston Martin V8 Vantage

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

2013 Jaguar F-Type coupe up 1

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز

 

2019 Ferrari F8 Tributo – replaces 488

سيارات ابهرت العالم بتصميمها المميز
صناعة السيارات التصميم Ford Porsche BMW MASERATI Aston Martin Jaguar F-Type Ferrari F8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التدريبية حضورها “اختياري” وبدون درجات

الخطوبة قبل 18 عاما تعرضك للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

موضوعات متعلقة

Stellantis تكشف عن محرك Hurricane قادر على أكثر من 500 حصان.. تفاصيل

تحدي صعود المنحدرات بين فورد برونكو ورينج روفر سبورت وجيب رانجلر 4xE.. فيديو

مبيعات Kia EV6 ترتفع في مارس إلى أكثر من 3000 سيارة.. صور

نظرة شاملة على سيارة BMW M4 Competition.. صور

تسلا تسلم 310.048 سيارة.. وإيلون ماسك يغرد: "كان صعبا للغاية".. تفاصيل

لقطات تجسسية.. مرسيدس تختبر الجيل القادم من AMG GT 53 و 63

ماكلارين 600LT تتحدى فيراري 812 بمحرك V12 في سباق تسارع حماسي.. فيديو

يملكها شيخ قطري.. سيارة بوجاتي Divo الخارقة تسير في شوارع لندن.. شاهد

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر: حظ العبد من التخلُّق باسم "الرحيم" الرحمة بالناس

فضيحة مدوية.. اعتراف أمريكي باختلاق قصة الـ"هجوم الكيميائي" الروسي على أوكرانيا

غادة عادل.. تعرف على ضحية مقلب رامز جلال

الرجاء يُعد تقريرًا لـ"تفادي كارثة" دخول الجماهير

بنزيما وفينسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تهديد كبير.. روسيا ترد علي إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

فيديو

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ