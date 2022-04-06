سيارات أبهرت العالم بتصميمها المميز.. صور

على مدار أكثر من 120 عامًا منذ بداية صناعة السيارات، شهد العالم تصاميم فريدة من نوعها وأخرى غريبة علقت بأذهان الناس حتى وقتنا الحاضر، حمل العديد منها طابعاً إيجابيا والبعض الآخر حمل طابعاً سلبياً، حيث يعتبر التصميم الخارجي للسيارة احد الأمور الهامة في عالم صناعة السيارات لا تقل أهمية عن قوة المحرك.
2016 Ford GT down 1
2019 Porsche Taycan New Entry
1968 Chevrolet Corvette C3 – new entry
BMW 6 Series Gran Coupe down 1
2021 McLaren Artura New Entry
1953 Maserati A6G CS Berlinetta
Aston Martin V8 Vantage
Aston Martin V8 Vantage
2013 Jaguar F-Type coupe up 1