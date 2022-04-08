تعود لحضارة المايا..اكتشاف مدينة قديمة تحت بحيرة بغواتيمالا

أفادت صحيفة «ميلينيو» المكسيكية على موقعها الالكتروني بأن فريقا من العلماء يمثل دولا مختلفة اكتشف مدينة قديمة تابعة لحضارة المايا بقاع بحيرة «أتيتلان»؛ أكبر بحيرة في جواتيمالا.

وحسبما نشرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، قال العلماء من الممكن ان بناء المدينة في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا بمنطقة تقع في جزيرة تحيط بها المياه. مرجحين أن ماء البحيرة غمر المدينة بسبب النشاط البركاني.



جدير بالذكر، ان بحيرة أتيتلان تحتل في الوقت الراهن حوضا بركاني المنشأ على ارتفاع يزيد على 1500 متر فوق منسوب البحر.



وفي هذا الاطار، تمكن العلماء من اكتشاف بقايا مراكز للاحتفالات والمنازل واللوحات وغيرها من الهياكل على عمق 12 - 20 مترا. شارك في دراستها علماء آثار من الأرجنتين وبلجيكا وغواتيمالا وإسبانيا والمكسيك وفرنسا متخصصون في البحوث تحت المائية.



كما توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن المساحة الإجمالية للمستوطنة يمكن أن تصل إلى 60 ألف متر مربع. فيما يتوقع أن ينشأ في المستقبل متحف بمنطقة أتيتلان؛ حيث سيعُرض نموذج رقمي للمدينة القديمة.



حري بالذكر، ان حضارة المايا بلغت ذروتها أعوام 300-900 بعد الميلاد؛ وبحلول الوقت الذي اكتشف فيه الأوروبيون أميركا، كانت قد سقطت في الاضمحلال.

وكانت مدنها ومستوطناتها تقع على أراضي دول حديثة كهندوراس وغواتيمالا والمكسيك والسلفادور