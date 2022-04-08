إيهاب توفيق في أحدث ظهور من حفل رمضاني.. شاهد

شارك الفنان ايهاب توفيق صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ايهاب توفيق بأجواء رمضانية من حفل غنى فيه أبرز اغنياته، ولاقت الصور تفاعل كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

وطرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان “ابوس قلبك” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب بمناسبة عيد الحب.

أغنية “أبوس قلبك” غناء إيهاب توفيق ومن كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

كواليس كليب بحبك يا أسمراني

وكشف الفنان إيهاب توفيق، كواليس تسجيل وغناء اغنية بحبك يا أسمراني، قائلا:" الأغنية دي لما نزلت كسرت الدنيا".

وقال إيهاب توفيق في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" مكنش حد عارف إن أنا اللي بغني الأغنية، التي طرحت في ألبوم "لقاء النجوم 1" وكان هناك مطربين آخرين مشاركين في الألبوم.. وكان يتم وضع اسم الشركة المنتجة وأسماء كل المشاركين في الألبوم على الشريط ".

وتابع إيهاب توفيق:" لما كنت بمشي في الشارع بلاقي الناس كلها مشغلة الاغنية ومحدش عارفني إني أنا اللي بغنيها ".