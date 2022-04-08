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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقات لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب مدينة قلين في كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد والأحاديث النبوية الشريفة بمركز شباب مدينة قلين بمشاركة 70 طليعاً وطليعة من أعضاء مركز الشباب.


تضمنت المسابقة مستويات للمشاركين في حفظ "القران كاملا، ثلاثة أرباع القران، نصف القرآن، ربع القران، خمسة أجزاء؛ ثلاثة أجزاء" بحضور الشيخ أحمد خطاب من الأوقاف، وتم تكريم الفائزين لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد.

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أكد الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف من تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لغرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه وحب الرسول -صلى الله عليه وسلم-    في نفوس النشء والشباب؛ والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.؛ تطبيق أحكام التجويد عَمَلِيًّا أثناء تلاوة القرآن الكريم.


يأتي تنفيذ تلك المسابقات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب ومتابعة التنفيذ محمود الدوح مدير الإدارة وفريق عمل الإدارة والمركز.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة مسابقة القرآن الشباب والرياضة وزير الشباب مسابقة القرآن الكريم وزارة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين

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