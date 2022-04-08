مسابقات لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب مدينة قلين في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد والأحاديث النبوية الشريفة بمركز شباب مدينة قلين بمشاركة 70 طليعاً وطليعة من أعضاء مركز الشباب.



تضمنت المسابقة مستويات للمشاركين في حفظ "القران كاملا، ثلاثة أرباع القران، نصف القرآن، ربع القران، خمسة أجزاء؛ ثلاثة أجزاء" بحضور الشيخ أحمد خطاب من الأوقاف، وتم تكريم الفائزين لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد.



أكد الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف من تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لغرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه وحب الرسول -صلى الله عليه وسلم- في نفوس النشء والشباب؛ والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.؛ تطبيق أحكام التجويد عَمَلِيًّا أثناء تلاوة القرآن الكريم.



يأتي تنفيذ تلك المسابقات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب ومتابعة التنفيذ محمود الدوح مدير الإدارة وفريق عمل الإدارة والمركز.

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