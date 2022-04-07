محافظ كفر الشيخ يهنئ حمدي الموافي بحصده الميدالية الذهبية لمعرض جنيف الدولي

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بالدور الذي تقوم به محطة البحوث الزراعية بسخا ، من استنباط أصناف جديدة، تتلاءم مع التغيرات المناخية، إضافة لتحملها الملوحة وقلة المياه، مهنئاً الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بمعهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حصول موافي ابن حي ميت علوان بمحافظة كفر الشيخ على الميدالية الذهبية، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد العلماء والشباب والمتفوقين بمحافظة كفر الشيخ، خاصة، وعلماء محطة البحوث الزراعية بسخا ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بصفة عامة.



وقال الدكتور حمدي الموافي، إن هذا الإنجاز يعد نتاج لجهود كبيرة للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي في ظل شراكة تحت مظلة المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، والتي تلقي دعما من وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية موضحا أن الصنف اكتسب ثقة كبيرة سواء من جانب المزارعين أو المستهلكين لما له من مزايا عديدة. ومتوسط إنتاجية تصل إلى 6 طن للفدان ويتحمل ندرة المياه.



وأضاف موافي، أنه يشعر بالفخر ليس لفوزه بالجائزة فقط، ولكن لكونه ابناً من أبناء محافظة كفر الشيخ الذي نشأ بها وتربى فيها وسيظل حريصا على تواجده بها، فقد تربى بحي ميت علوان أقدم أحياء المحافظة والذي تميزه بكونه حي شعبي شهد تطويراً كبيراً خلال عامين، فأصبح من أجمل أحياء المحافظة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة الدولية بفوز "الموافي" بالميدالية الذهبية الوحيدة التي حصلت عليها مصر عن ابتكار تطبيقي باستنباط صنف أزر سخا سوبر 300 العملاق، الذي يتحمل ندرة المياه لفترة تتراوح بين 8 10 أيام ويتحمل الصنف العملاق سخا سوبر 300 الظروف المناخية المعاكسة، بالإضافة إلى الملوحة حتى 4000 جزء في المليون.