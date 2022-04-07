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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 25940 طائراً ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

صدى البلد

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكداً أنه تم تحصين 25940 طائراً ضد الأمراض الوبائية، 6300 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 11 سوقاً، و 26 رياشة، ومعاينة 12 مزرعة، وسحب 166 عينة ماقبل البيع، بإجمالى 60000 طائر، واستخراج 14 تصريح نقل طيور، بالإضافة إلى عمليات التقصي النشط بـ 6 منازل، وجمع 16 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
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وقال بشار، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.

انفلونزا الطيور الثروة الحيوانية كفر الشيخ الدواجن أمراض الأمراض الوبائية الطب البيطري

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