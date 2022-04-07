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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكبرة لتكثيف الرقابة على الأسواق في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحالّ التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.


وقام شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة الحملة التموينية علي المحلات، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدي سالم، والإدارة الصحية، وذلك لضبط الأسواق واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر طب بيطري، و3 محاضر بيئة، ومحاضر تموين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأشرَف فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، علي الحملة المكبرة للمرور والتفتيش علي المخابز، والمحالّ التجارية، والمطاعم، والكافيهات، بقري الحرية، وكفر المرتزقة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وكذا التأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.


وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق
بالتنسيق بين إدارة تموين الرياض، والإدارة الصحية، والإدارة البيطرية، وأسفرت الحملة تحرير 3 محاضر تموين.


وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، المرور على الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة لمطعم لحيازته وعرضه 4 كيلو لحم بلدي دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر جنحة لمحل سوبر ماركت لحيازته وعرضه 13 عبوة حليب مكثف منتهية الصلاحية، و11 عبوة شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية، و 2 عبوة عصير خوخ منتهية الصلاحية، ومحضر عدم إعلان عن الوجبات الجاهزة والسريعة لمطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.
 

وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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