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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استغاثة لوزارة الصحة لعلاج مواطن يعانى من مرض ويحتاج لتدخل سريع

صدى البلد

استغاث مواطن ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"  بـ وزارة الصحة لـ علاج المواطن فاضل عبدألمجيد الذى يعانى من الحبل السري . 

 

وقال القارئ فى رسالتة “ إن الحاج فاضل عبدالمجيد عبدالعال من قريه أبوشميس بالحسينيه شرقيه ، يعيش مأساه حقيقيه حيث يبلغ من العمر 58عاما ولديه 4 بنات وولد ويحتاج لتدخل سريع جدا ”. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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