مبهجة وأنيقة.. ريم البارودي تتألق بإطلالة رمضانية

حرصت الفنانة ريم البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ريم البارودي في الصور بإطلالة أنيقة ومبهجة، حيث ارتدت قفطان طويل و ذا أكمام طويلة وأتسم بأنه جمع بين مجموعة من الألوان الجذابة والمتناسقة مع أجواء الربيع أيضا.

أكملت ريم البارودي إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الذهبي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريم البارودي على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن هنأت الفنانة ريم البارودي جمهورها ومتابعيها بقدوم شهر رمضان المبارك.



وكتبت ريم البارودي عبر حسابها علي انستجرام "‏سلام الله علي كل شعوب العالم اللهم بلغنا رمضان وانت راضي عنا لا فاقدين ولا مفقودين #رمضان_كريم 🌙✨".

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان، واعلنت أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.