القبض على المتهم بطعن إمام مسجد كفر الزيات

النيابة العامة تستدعي شهود عيان للحادث للاستجوابهم

نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم في ضبط المتهم في واقعة الاعتداء على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات بسلاح أبيض وعصا خشبية وإصابته بجرح قطعي في اليد عقب خروجه مساء أمس من صلاة العشاء والتراويح.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إمام مسجد وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات ، بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وعقب خروجه من صلاة العشاء والتراويح ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في اليد وإصابته بـ 4 غرز، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج.



وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "أحمد. ع" فى العقد الثاني من العمر وحاصل على ليسانس حقوق وصاحب محل بيع سجائر بمحل الواقعة، بسبب خلافات شخصية بين المتهم والمجني علية، حيث أن الشيخ سامح هريدي، طلب شهادته في جلسة عرفية، أحد طرفيها المتهم، وكان المجني عليه شاهدا، وما قاله لم يكن في صالح المتهم، وهو ما دفعه إلى انتظاره خارج المسجد عقب صلاة العشاء والتراويح وأنهال علية بالضرب بواسطة سلاح أبيض وعصا خشبية وحاول المصلين الدفاع عن المجني عليه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .