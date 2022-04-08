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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي 2022 الأحد

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتى تمتد طوال 2022 ، كما تعلن اطلاق دورة استثنائية من مسابقة تراثى التى ينظمها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للمصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول منظمة الإيسيسكو لاستلهام ذخائر التراث المعماري الإسلامى، في التاسعة مساء الأحد 10 ابريل على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي .

قالت إيناس عبد الدايم، إن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يعكس المكانة الحضارية الرائدة للوطن، مشيرة إلى أنه يدعم ويكرس للهدف المشترك الذي تسعى وزارة الثقافة ومنظمة الإيسيسكو إلى تحقيقه والمتمثل في تعميق الأواصر وتعزيز التواصل الثقافي وتجسيد القيم الانسانية للتعايش والتسامح وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم اجمع.

وأضافت أنه تم إعداد أجندة فعاليات ابداعية بمشاركة جميع الهيئات والقطاعات تبرز معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة .

يتضمن الحفل افتتاح معرضا بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، معرضا للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة، فيلم تسجيلي بعنوان "القاهرة " من انتاج قصر للسينما تحت اشراف الفنان تامر عبد المنعم، معرضا لفنون الخط العربي من إعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية، أوبريت "هنا القاهرة" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة كلمات والحان محمد مصطفى ويختتم الحفل بعرض فني لفرقة الحضرة للانشاد الصوفى .. يحضر الاحتفال عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو .

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي

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