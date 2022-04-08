زراعة البرلمان : الدولة تتوسع في استصلاح الأراضي لمواكبة الزيادة السكانية

أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى لاستكمال المشروعات القومية ، من خلال التوسع في الأراضي الزراعية ، لاسيما بعد أن تآكلت بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، وأيضا لسد الفجوة الغذائية و تحقق الاكتفاء الذاتي ، بما يحقق رؤية مصر 2030.

و أكد “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الحكومة تنتهج سياسة جادة للتوسع فى الرقعة الزراعية بهدف احتواء الزيادة السكانية الهائلة، التي تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي تسعى إليه الدولة بخطوات جادة من خلال زيادة الرقعة الزراعية .

كما أوضح عضو زراعة البرلمان أن الصناعة المصرية، تلقى اهتمامًا بالغا من القيادة السياسية المصرية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بكل إيجابية.

واجتمع الرئيس السيسي، أمس الخميس مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة.

