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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف وتطوير مصيف بلطيم.. صور

أعمال الرصف
أعمال الرصف

 تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال التجميل والتطوير بمصيف بلطيم، استعداداً لاستقبال الزوار والمصطافين خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

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كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة، ورفع وتسوية الرمال بالشوارع الداخلية، واستمرار أعمال التطوير استعداداً لاستقبال المترددين على المصيف خلال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

 

كما تابع عطية، أعمال فرد طبقة السن وتسويتها والدمك تمهيداً لبدء الرصف بمناطق بمدخل النرجس ومدخل الامل ومنطقة مسجد النرجس، ومن منطقة الزهراء وحتى ميدان الأمل من الناحية القبلية، استمرار أعمال رفع طبقات الاسفلت المتهالك تمهيداً لبدء أعمال فرد طبقة السن بدءً من مدخل الأمل من ناحية الطريق الدولي مروراً بميدان الامل، ومن منطقة السلام من الناحية البحرية وحتى موقف الأتوبيس بمنطقة الزهراء وكذا تركيب البلدورات بعد عمل التوسعة للطريق.


وفي سياق متصل، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وضع طبقة الأسفلت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف، امتداداً من الدلتا والجمهورية حتى شارع المدارس ضمن الخطة الإضافية لعام 2020/2021، وسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء، جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف للشوارع المحددة بالخطة الزمنية.


وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على توزيع اسطوانات الغاز من المستودعات الخاصة بمدينة مطوبس، مؤكداً على الالتزام بالتسعيرة المقررة في اطار المتابعة المستمرة لجميع القطاعات ومنها قطاع التموين، وتم توزيع 2000 أسطوانة غاز للأهالي للسريحة من مستودعين، مشيراً أن هناك التزام من أصحاب المستودعات بالتسعيرة المقرره، 75 جنيهاً من المستودع و80 جنيهاً من السريحة بالشارع.

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عيد الفطر كفر الشيخ الشوارع المصيف محافظ كفر الشيخ حملات النظافة

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