دورات تدريبية لرواد رهوط عشائر الجوالة والجوالات في كفر الشيخ

شهدت إدارة شباب بيلا، اليوم فعاليات الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات بمركز شباب الكوم الطويل بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب (الكوم الطويل- كوم الحجة - إبشان- أبو قطفة- العلامية )، في إطار تنفيذ خطة النشاط الاجتماعي.

تناولت الفعاليات صقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، التعريف بالحركة الكشفية والإرشادية، أنواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث، والحبال والعقد والربطات، تقديم العروض والتطبيقات، الوعد والقانون، مبادئ الحركة الكشفية، حاضر الدورة التدريبية عادل عبد الغفار القائد الكشفي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بأن اهتمام الدولة المصرية بتنمية مهارات الشباب واستغلال طاقاتهم في غاية الأهمية، وتساعد أنشطة الجوالة على تنمية مهارات الشباب بَدَنِيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا وَثَقَافِيًّا، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية وفي سائر شئونهم.

يأتي تنفيذ تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والسيد وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وإشراف الأستاذ عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وتابع التنفيذ محمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا، عبد الفتاح الوكيل منسق الجوالة بالمديرية.

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