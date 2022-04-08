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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: رفع مستوى الإجراءات للحد من تدهور الغابات

الغابات
الغابات

شارك د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وبصفته رئيس هيئة الغابات والمراعي بالشرق الأدني بمنظمة الأغذيه والزراعه للأمم المتحدة “الفاو”، في اجتماع الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات بالفاو والذي عقد افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف تنفيذ توصيات الدورة 25 للجنة الغابات. 
 
وخلال كلمته أمام الاجتماع "عزوز" أكد أهمية رفع مستوي الإجراءات للحد من إزالة الغابات وتدهورها وخسارة التنوع الحيوي.

تضمن الاجتماع، جلسة رفيعة المستوي حول تعزيز الحوار بين الزراعة والغابات، التي عقدت عند مستهل جلسات الدورة 25 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدني، حول تأثير التوسع الزراعي علي الغابات في الإقليم.

وأضاف أنه يجب التحضير للمسح العالمي لموارد الغابات 2025، والإشارة إلى طلب هيئة الغابات والمراعي في جلستها السابقة، وفي جلسات أخري سبقت، بدراسة امكانية إدراج رصد حالة المراعي، خاصة في الأقاليم الجافة، وتوفير بيانات بِشانها ضمن التقرير الدوري لحالة الغابات في العالم، تمشيا مع الاهتمام المتنامي الذي توليه المنظمة بالنظم الزراعية الحرجية الرعوية (Agrosilvopastoral systems). 
 
وأشار عزوز إلى أن حرائق وآفات الغابات والجفاف تزايدت وتيرتها وحدتها بشكل غير معهود، وأصبحت تشكل تهديدا حقيقا لغابات الاقليم بالرغم من محدودية مساحتها مما يتطلب ايلائها المزيد من الاهتمام من قبل المنظمة للمحافظة عليها، وفي هذا السياق تم طلب توفير المزيد من الدعم للشبكات الاقليمية المعنية بحرائق وافات الغابات وتقوية قدراتها للارتقاء بمهامها بما يتناسب وحجم خطر هذه الظواهر.  

وقال إن لجنة الغابات هي أعلى هيئة قانونية لمنظمة الأغذية والزراعة، ودوراتها التي تنعقد مرتين في العام (داخل المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما، إيطاليا) تجمع ما بين مؤسسات الخدمات الحرجية وغيرهم من كبار المسئولين الحكوميين بهدف تحديد القضايا التي تظهر على الساحتين السياسية والتقنية والعمل على إيجاد حلول لها وتقديم النصح اللازم للمنظمة ولغيرها من الجهات بشأن اتخاذ الإجراء المناسب. 

إزالة الغابات الغابات التنوع الحيوي إزالة الغابات وتدهورها وخسارة التنوع الحيوي تدهورها

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