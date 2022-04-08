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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: التأمين الشامل يضمن علاج المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز

صدى البلد

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في ضمان العدالة في توزيع الخدمات الطبية والمساواة بين المواطنين دون تمييز.

 

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

 

ولفتت الهيئة، إلى استمرارية حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية المشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=336967248603371&id=100068702945413

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